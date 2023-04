Révolution à l’OM, un transfert tombe à l’eau

Thibault Morlain

Dans le monde du football, il n’est pas rare de voir des transferts capoter au dernier à cause d’un changement de dernière minute. Et ce à n’importe quel était. C’est visiblement ce qui est arrivé à l’OM si l’on remonte à 2013. Aujourd’hui au Paris FC, Morgan Guilavogui a révélé qu’il aurait dû rejoindre la Canebière, mais c’est tombé à l’eau au dernier moment.

Attaquant du Paris FC, Morgan Guilavogui réalise une très bonne saison en Ligue 2. Passé par l’ASSE et Toulon durant sa formation quand il était jeune, le joueur de 25 ans aurait très bien pu connaitre le centre de formation de l’OM. C’était d’ailleurs ce qui semblait prévu pour le petit frère de Josuha Guilavogui comme il l’a révélé au Parisien .

« Il y a eu un changement de direction »

« Je devais aller à l’OM mais il y a eu un changement de direction et cela ne s’est pas fait », a alors révélé Morgan Guilavogui sur son rendez-vous manqué avec l’OM.

« Grâce à mon frère, j’ai signé une convention d’un an avec Saint-Étienne »