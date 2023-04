Le PSG recalé en public pour son mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG amorce déjà son mercato estival et multiplie les pistes, avec notamment un vif intérêt pour Victor Osimhen qui apparaît comme une priorité aux yeux de Luis Campos. Mais le buteur de Naples, visiblement très épanoui en Italie, a refroidi les ardeurs du PSG avec une déclaration d’amour envers son club.

La saison 2022-2023 n’est pas encore terminée, mais le PSG se penche plus que jamais sur le mercato estival à venir ! Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, vise notamment l’arrivée d’un buteur de renom pour épauler Kylian Mbappé, et plusieurs profils comme Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Victor Osimhen (Naples) sont suivis à cet effet.

PSG : Le mercato arrive, le Qatar met une pression énorme https://t.co/xglqmZe2z2 pic.twitter.com/pXIPBwD31w — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Le PSG fonce sur Osimhen

Le second présente un avantage de taille, il a déjà travaillé avec Luis Campos qui avait été à l’origine de son arrivée au LOSC en 2019 avant qu’il n’explose et ne rejoigne le Napoli seulement un an plus tard, pour 80M€. Mais pas sûr que le PSG parvienne à recruter Osimhen pour autant…

« Incroyable »