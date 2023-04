Mercato : Un départ à 20M€, c’est encore possible à l’OM

Thibault Morlain

Courtisé en Italie lors du dernier mercato estival, Leonardo Balerdi faisait l’objet d’un intérêt de l’Ajax Amsterdam durant le mois de janvier. Il était même question d’une offre de 20M€ pour le joueur de l’OM. L’Argentin n’a finalement pas bougé. Et si ce n’était que partie remise ? Malgré les nombreuses critiques dont il fait l’objet, Balerdi pourrait bien être sollicité cet été.

Ne disposant pas forcément d’une énorme puissance financière, l’OM devra compter sur certaines ventes pour espérer réaliser des transferts dans la foulée. Qui quittera donc le club phocéen cet été ? Plusieurs candidats au départs existent sur la Canebière et forcément, cet été, les regards devraient se tourner vers Leonardo Balerdi. De plus en plus critiqué à Marseille, l’Argentin pourrait ne pas être retenu. Et alors qu’il était question d'un transfert à 20M€ cet hiver, la chance pourrait à nouveau se représenter pour Pablo Longoria.

Des offres à prévoir cet été ?

Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2026 avec l’OM, Leonardo Balerdi pourrait donc poursuivre sa carrière loin du Vélodrome. Cet été, l’Argentin pourrait bien animer le marché des transferts. En effet, malgré les performances décevantes réalisées cette saison, le joueur de Tudor resterait un joueur qui a de la valeur aux yeux de l’OM. Ainsi, selon les informations de RMC , le club phocéen s’attendrait à recevoir des offres pour Balerdi cet été.

« Léo se sent bien à Marseille »