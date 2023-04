OM : Un transfert mal digéré dans le vestiaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d’un long feuilleton qui aura duré plus de six mois, Bamba Dieng a fini par quitter l’OM cet hiver et être vendu au FC Lorient. Un départ visiblement difficile à vivre pour certains joueurs marseillais à l’image de Sead Kolasinac, qui a fait part de son regret de voir son ami quitter le club.

Déjà passé tout proche d’un transfert à l’OGC Nice l’été dernier avant que le deal ne finisse par capoter en raison d’un souci détecté à la visite médicale, Bamba Dieng a finalement quitté l’OM en janvier. Poussé vers la sortie par sa direction, l’attaquant sénégalais de 23 ans a été transféré au FC Lorient pour 7M€, mettant ainsi un terme à son calvaire marseillais où Igor Tudor et Pablo Longoria ne comptaient plus du tout sur lui.

Des débuts timides pour Dieng à Lorient

Auteur de 2 buts en 9 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée chez les Merlus cet hiver, Bamba Dieng peine encore à trouver son rythme de croisière, lui qui avait été recruté pour faire oublier Terem Moffi qui a été transféré à la même période à l’OGC Nice. Et alors qu’il s’apprête à retrouver l’OM dimanche soir en championnat, Dieng semble laisser de grands regrets dans le vestiaire phocéen.

« Il nous manque »