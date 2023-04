Le mercato de l’OM à l’origine d’un coup de gueule en Ligue 1

Thibault Morlain

En janvier dernier, l’OM a été très actif avec les arrivées de Malinovskyi, Ounahi et Vitinha. Un an plus tôt, au mercato hivernal 2022, Pablo Longoria avait déjà réalisé quelques coups avec Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Un recrutement qui avait alors fait parler en Ligue 1, au point même d’être utilisé pour pousser un coup de gueule du côté de l’OGC Nice.

La saison dernière, l’OM avait profité du mercato hivernal pour apporter quelques retouches à l’effectif de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria avait alors saisi deux opportunités du marché, récupérant ainsi Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, qui étaient tous les deux libres de tout contrat. L’attaquant et le défenseur sont ainsi venus renforcer l’OM. De quoi visiblement faire enrager l’adjoint de Christophe Galtier alors qu’il était encore l’entraîneur de l’OGC Nice.

Un mercato qui génère des tensions

Avant d’être au PSG, Christophe Galtier était donc à l’OGC Nice et chez les Aiglons, l’entraîneur n’entretenait pas les meilleures relations avec son directeur du football, Julien Fournier. Cela avait alors certaines répercussions sur le recrutement niçois. Ainsi, en janvier 2022, lors du mercato hivernal, Galtier avait réclamé un attaquant qui marque des buts, espérant notamment Edinson Cavani. Au final, c’est Bilal Brahimi qui arrive d’Angers pour 8M€, un joueur que le désormais entraîneur du PSG ne voulait pas vraiment. De quoi accentuer un peu plus la fracture entre les deux hommes forts de l’OGC Nice.

« Pendant ce temps, l’OM recrute Bakambu et Kolasinac »