Mercato : Il interpelle l’OM pour signer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Alors qu’il sera en fin de contrat le 30 juin prochain, Sead Kolasinac s’est exprimé en conférence de presse sur son avenir à l’OM. Devenu un joueur très important et même décisif du onze d’Igor Tudor, le défenseur marseillais veut poursuivre l’aventure en Provence.

Arrivé à l’OM lors du mercato hivernal la saison dernière, Sead Kolasinac a connu des débuts mitigés avec Marseille. En manque de forme, l’international bosnien a mis un peu de temps à avoir du temps de jeu, il a fallu attendre l’arrivée d’Igor Tudor pour qu’il prenne plus d’importance. Revenu dans le onze à l’automne, Kolasinac ne l’a presque plus quitté.

Kolasinac a gagné sa place

Qu’il joue dans l’axe ou à gauche, Sead Kolasinac rend service à l’OM. Tout le monde a en tête son raté contre Tottenham mais l’ancien d’Arsenal s’est vite rattrapé en inscrivant des buts très importants face à l’AS Monaco, Lorient et le Stade Rennais. En fin de contrat à l’issue de la saison, Sead Kolasinac pourrait recevoir une offre de prolongation révélait récemment RMC Sport.

«J'apprécie vraiment d'être ici»