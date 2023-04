Menacé au PSG, il répond cash sur son avenir

Axel Cornic

La fin de saison du Paris Saint-Germain est un véritable chemin de croix. Depuis le début de l’année les choses vont mal pour l’équipe de Christophe Galtier et l’élimination prématurée en Ligue des Champions n’a en rien arrangé les choses. Forcément, c’est l’entraîneur qui est en première ligne et de plus en plus de sources évoquent un départ moins d’un an après son arrivée.

Il devait être l’homme capable de mener un nouveau projet au PSG, capable de renouer avec un football moins bling-bling. Pourtant, Christophe Galtier pourrait déjà être remercié ! Il faut dire que son équipe enchaîne les mauvais résultats en 2023 et même Luis Campos, qui l’a pourtant attiré au PSG, pourrait le lâcher.

Le PSG sort enfin du silence pour Mbappé https://t.co/6rTrjOmwDA pic.twitter.com/xr8VQEk4em — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

« Est-ce que je me sens légitime? Oui, je le répète »

Présent en conférence de presse, le coach du PSG n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant son avenir, lui dont le contrat court encore jusqu’en juin 2024. « Évidemment, quand il y a des défaites, et c'était la 8e, une défaite importante, ce n'est pas une question de pression, mais d'analyse de l'instant T » a déclaré Christophe Galtier. « Est-ce que je me sens légitime? Oui, je le répète ».

« Est-ce qu'on se laisse dans une impasse ou est-ce qu'on réagit? »