L’entraîneur de l’OM sur le départ ? Nouvelle annonce fracassante

3ème de Ligue 1 à seulement six points du PSG, l’OM joue gros sur cette fin de saison. Igor Tudor a encore neuf matchs pour assurer une qualification en Ligue des Champions au club olympien, voire mieux. En attendant, Pablo Longoria a déjà tranché pour son avenir : il veut que le technicien italien reste.

La semaine dernière, avec son match nul décevant contre Montpellier, l’OM a perdu sa deuxième place. Solide vainqueur à Rennes, le RC Lens est en forme et a repris son statut de dauphin du PSG. La lutte sera âpre jusqu’à la fin et Igor Tudor doit le savoir, surtout avant un déplacement périlleux sur la pelouse de Lorient. Même si l’OM brille moins ces derniers temps, Pablo Longoria ne compte pas tout bousculer cet été.

Longoria veut que Tudor reste

Le président de l’OM voudrait qu’Igor Tudor reste. « J’aimerais bien. (Sourire.) On a compris que, ce qu'il nous a donné, c'était la direction qu'on voulait prendre. On voulait élever notre niveau de discipline, de rigueur, d'exigence. Pas seulement dans la sphère sportive, mais aussi dans toutes les strates du club. Si on veut pérenniser un projet, il faut une institution forte, sinon tu n'es pas crédible. Ce point était très important. J'aimerais bien donner de la continuité, pas seulement sur le modèle de jeu, mais sur l'aspect de l'exigence, du respect des règles et de l'autorité », a déclaré Pablo Longoria dans un entretien accordé au journal Le Figaro.

