Neymar - Messi : Rupture au PSG, Mbappé n'en peut plus

Amadou Diawara

Alors que le PSG enchaine les contre-performances depuis le début de l'année 2023, Kylian Mbappé pesterait en interne. En effet, le numéro 7 parisien en aurait marre que son équipe ne soit pas assez collective, organisée et que certaines individualités prennent trop de libertés qui ne correspondent pas aux exigences d'une vie de groupe.

Ce jeudi, le PSG a réussi à se mettre Kylian Mbappé à dos. En effet, le club de la capitale a publié une vidéo qui a provoqué la colère de son numéro 7.

Le PSG pas assez collectif pour Mbappé ?

Pour lancer sa campagne de réabonnement au Parc des Princes, le PSG a publié une vidéo où on ne voit presque que Kylian Mbappé. En effet, seuls Nuno Mendes et quelques titis du club parisien ont eu droit à une petite figuration. Et pourtant, Kylian Mbappé veut prôner un esprit beaucoup plus collectif.

Mbappe veut utiliser son ego en match