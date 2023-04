Accusé au PSG, Mbappé perd ses nerfs

Amadou Diawara

Ce jeudi, le PSG a publié une vidéo pour lancer sa campagne de réabonnement au Parc des Princes. Alors qu'il est la seule star du PSG à avoir été mise en avant, Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, et ce, parce qu'il ne veut plus être perçu comme le joueur qui fait la loi à Paris.

Pour lancer sa campagne de réabonnement au Parc des Princes, le PSG a publié une vidéo où Kylian Mbappé est le principal protagoniste. Alors que seuls Nuno Mendes et quelques titis du club parisien figurent également dans le post, l'attaquant de 24 ans s'est emporté sur les réseaux sociaux.

Mbappé ne veut plus passer pour le boss du PSG

En story sur Instagram , Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule sur la vidéo publiée par le PSG, et ce, en affirmant que son club n'était pas le « Kylian Saint Germain » . Une manière de faire passer un message important à ses yeux.

Pour Mbappé, la vidéo envoie le mauvais message