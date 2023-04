Mbappé : Nouveau clash au PSG, l’Espagne jubile

Pierrick Levallet

En difficulté sur le plan sportif, le PSG s'est également attiré les foudres de Kylian Mbappé. Le club de la capitale a lancé sa campagne de réabonnement en diffusant une vidéo mettant la star de 24 ans. Cependant, l'international français s'est indigné sur les réseaux sociaux, affirmant ne pas être en accord avec la vidéo. Naturellement, la presse espagnole n'est pas passée à côté de ce nouveau scandale et elle s'en régale.

Déjà en pleine crise sportive, le PSG voit un nouvel épisode l’enfoncer encore davantage. Ces dernières heures, le club de la capitale a lancé sa campagne de réabonnement pour la saison 2023-2024. Dans cette optique, le PSG a diffusé une vidéo qui met Kylian Mbappé en valeur. L’international français est la seule star mise en avant avec un long discours. Si le pensionnaire de la Ligue 1 pensait avoir réussi son coup, Kylian Mbappé s’est néanmoins révolté contre son club.

Riolo dénonce un problème au PSG avec Mbappé https://t.co/8V0WuyRUp4 pic.twitter.com/L3CwZuQ2bO — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Mbappé charge le PSG en public

« Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain » a lâché le capitaine des Bleus sur Instagram .

La presse espagnole se régale