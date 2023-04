Incroyable, Kylian Mbappé charge le PSG en public

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ce jeudi, le PSG a diffusé sa nouvelle vidéo de campagne de réabonnement dans laquelle Kylian Mbappé prend longuement la parole. Une exposition qui n’est absolument pas du goût de l’attaquant français, qui a par la suite pris la parole sur les réseaux sociaux pour tacler le PSG au sujet de cette vidéo.

Le PSG est en pleine crise sportive, et un nouvel épisode vient enfoncer encore davantage le club de la capitale, d’autant qu’il concerne sa grande star : Kylian Mbappé. Ces dernières heures, la vidéo de campagne de réabonnement a été diffusée par le PSG, une vidéo dans laquelle Kylian Mbappé est la seule star de l'effectif mise en valeur avec un long discours de la part de l’attaquant français : « L’ambiance, le terrain, l’atmosphère… Le Parc des Princes enveloppe beaucoup de choses, c’est le 12e homme, c’est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. Être Parisien, c’est être fier, de ce que l’on est, de ce que l’on représente, fier d’être ambitieux, de vouloir faire des choses, une envie de gagner, toujours se surpasser et ne jamais oublier d’où on vient », lâche Mbappé dans la vidéo.

Mbappé ne digère pas et clashe le PSG

Mais ce format n’a vraisemblablement pas été du goût du numéro 7 du PSG, qui a poussé un coup de gueule au sujet de la vidéo via une story Instagram : « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club », lâche Mbappé.

« Pas en accord avec cette vidéo »