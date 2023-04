Le PSG a trahi Mbappé

La rédaction

L'an dernier, le PSG a tout fait pour que Kylian Mbappé prolonge et ne cède pas aux sirènes du Real Madrid. Pari réussi puisque le crack de Bondy a prolongé jusqu'en 2024. Pour réussir à faire un tel coup, le PSG a fait beaucoup de promesses à Mbappé et n'a pas pu toute les tenir surtout l'une des plus importantes : construire une équipe autour du numéro 7 parisien.

Luis Campos est arrivé au PSG avec l'étiquette du génie du mercato. Surtout avec la phrase de Nasser al-Khelaïfi qui disait que « à Paris, les paillettes, c'est fini. » Bienvenue donc à Hugo Ekitike, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches et Vitinha. Un recrutement qui était censé se mettre au service de Mbappé, mais qui n'en a pas les capacités.

Promesse non tenue...

Pour le journal Le Parisien , Luis Campos n'a pas tenu la promesse envers Kylian Mbappé qui était de construire une équipe autour de lui. Ce qui a sans doute pu expliquer le spleen dans lequel était le meilleur buteur du championnat de France en début de saison.

...Ekitike et Vitinha en sont la preuve

Beaucoup ont compris au sein du club que le PSG n'avait pas tenu sa parole à Mbappé lorsque Hugo Ekitike est arrivé en provenance de Reims, en prêt après l'arrivée de Vitinha. Il faut dire que les caisses étaient vides au PSG et que Luis Campos a dû faire avec les moyens du bord...