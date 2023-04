Le PSG est passé à l’action pour Messi

Hugo Chirossel

Alors que Lionel Messi arrive au terme de son contrat, le PSG lui aurait proposé une prolongation, à condition qu’il accepte de réduire son salaire d’un quart par rapport à ce qu’il perçoit actuellement. Selon le journaliste Alfredo Martinez, l’Argentin a bel et bien une offre du club de la capitale, qui conviendrait à ses exigences salariales.

Près deux ans après être arrivé en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait très bientôt quitter le PSG. Alors que son contrat arrivera à son terme en juin prochain, l’Argentin peut d’ores et déjà s’engager avec le club de son choix. Si sa prolongation avec le club de la capitale semblait presque actée il y a encore quelques semaines, la tendance s’est inversée ces derniers jours.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Le PSG veut réduire le salaire de Messi

Selon L’Équipe , le PSG aurait proposé une prolongation de contrat à Lionel Messi, mais lui aurait demandé de réduire son salaire d’un quart par rapport à sa rémunération actuelle. La Pulga perçoit environ 40M€ par an et le club de la capitale souhaite réduire sa masse salariale, en raison du fair-play financier et afin d’avoir plus de marge de manœuvre sur le mercato.

Messi et le PSG d’accord sur son salaire ?