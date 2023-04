PSG : Surprise, Lionel Messi va déjà quitter Paris

La rédaction

L'aventure de Lionel Messi au Paris Saint-Germain semble de plus en plus toucher à sa fin. Arrivé en grandes pompes en 2021 lors du mercato parisien XXL, le champion du monde 2022 n'a jamais semblé être en mesure de s'imposer et de montrer toute l'étendue de son talent. Il s'en est jamais caché, son cœur est à Barcelone et il devrait d'ailleurs y aller en fin de semaine pour rencontrer les dirigeants catalans...

6 buts l'an dernier en Ligue 1 , 13 cette année... Les statistiques de Lionel Messi ne sont guère reluisantes pour un joueur tel que lui. L'aventure parisienne n'aura donc duré que deux ans puisque selon toutes vraisemblances, l'histoire va prendre fin. Car selon des informations de RMC Sport , Messi ne se voit plus à Paris et voudrait quitter le club, lui dont le contrat prend fin en juin prochain. Et selon un autre média français, il va passer la seconde.

Messi va se rendre à Barcelone

Depuis que Messi est arrivé au PSG, le FC Barcelone s'était déjà empressé de faire revenir sa légende. Le club catalan ne s'est jamais caché de faire des appels du pied au septuple Ballon d'Or et Lionel Messi pourrait céder à leurs sirènes. Le média So Foot annonce en effet que la star argentine va se rendre à Barcelone en fin de semaine pour y rencontrer le président du club, Joan Laporta.

Une première offre sur le point d'arriver