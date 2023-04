PSG : Le Qatar se fait rembarrer en direct pour Messi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici la fin de son engagement. Conscient de la situation, Jérôme Rothen a pris position sur ce dossier. Et selon l'ancien milieu gauche du PSG, le Qatar ne doit en aucun cas boucler la prolongation de Leo Messi.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu au PSG. Pour ne pas voir son numéro 30 partir librement et gratuitement, le Qatar a lancé les négociations pour une prolongation. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les pourparlers étaient en bonne voie à la mi-février. Toutefois, la situation aurait totalement changé aujourd'hui. Lionel Messi étant désormais de plus en plus proche d'un départ du PSG, alors que le FC Barcelone rêverait de le rapatrier.

Une énorme vérité est rétablie sur le patron du PSG https://t.co/pRbtC6do3I pic.twitter.com/g3sycULSeG — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

«Doha, il faut couper la connexion»

Présent sur le plateau de Rothen s'enflamme ce mardi, Jérôme Rothen a conseillé au Qatar de laisser Lionel Messi quitter le PSG. « Une intervention du Qatar pour prolonger Messi ? Non, non, non. Doha, il faut couper la connexion […] Même avec Doha qui mettrait le paquet, ce qui serait incompréhensible, même si on n’est pas au bout de nos surprises... Malgré tout, ici la relation est très conflictuelle. Je n’imagine pas une seule seconde que Leo Messi - même avec un pont d’or, et encore il faudra nous dire pourquoi il aurait un pont d’or - se dise que toute cette somme rentre par mois et que donc il va resigner. Ce n’est pas possible » , a pesté l'ancien pensionnaire du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«L’histoire d’amour ne s’est pas faite»