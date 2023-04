A cause de Messi, il a vécu un véritable calvaire

Thibault Morlain

Devant la réussite du phénomène Lionel Messi, le FC Barcelone cherchait à trouver le futur joyau au centre de son centre de formation. Alors que La Masia regorgeait de talents, nombreux ont été les joueurs à avoir été surnommé « le nouveau Messi ». On peut penser à Gerard Deulofeu ou encore Bojan Krkic. Deux joueurs qui ont eu du mal à confirmer ces attentes. D'ailleurs, comme l'a expliqué le dernier cité, la comparaison avec Messi n'a pas été simple à vivre.

Issu de La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Bojan Krkic était annoncé comme un énorme talent en devenir. Les attentes étaient immenses à tel point qu'on voyait en lui le futur Lionel Messi. Attaquant, l'Espagnol aura évolué pendant 4 saisons avec le maillot blaugrana pour un total de 163 matchs disputés et 41 buts. Par la suite, à partir de 2011, Bojan a voyagé un peu partout en Europe et même dans le monde, n'ayant toutefois jamais réellement réussi à exploser et confirmer les comparaisons effectuées avec Lionel Messi.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

« Ce n'était pas facile »

A l'occasion d'un entretien accordé à Marca , Bojan Krkic est d'ailleurs revenu sur ce statut du « nouveau Messi ». Et cela a été quelque peu difficile à digérer pour lui : « On m'a appelé le nouveau Messi, est-ce que ça m'a fait du mal ? Oui. Je ne dirais pas que j'ai été blessé. C'était plus une étiquette. Vous y croyez, jusqu'à ce que que vous appreniez et voyez que cela ne dépend pas de vous. Alors, tout devient un peu plus compliqué. Ils m'ont mis cette étiquette et ce n'était pas facile. Le processus de compréhension qu'il s'agissait d'attentes qui venaient de l'extérieur et que les miennes devaient être différentes m'a pris un certain temps ».

« Une très belle étape pour moi »