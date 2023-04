Ça clashe avec Neymar, un attaquant de Ligue 1 raconte tout

Thibault Morlain

Quand il était encore à Montpellier, Andy Delort s'était notamment accroché avec la star du PSG, Neymar. Entre les deux joueurs, ça avait chauffé et ce clash avait fait énormément parler. Qu'en est-il aujourd'hui entre l'Algérien et le Brésilien ? Delort s'est confié sur ses relations avec Neymar et tout semble être rentrer dans l'ordre.

En 2019, Andy Delort n'avait pas hésité à s'en prendre à Neymar, ainsi qu'à Leandro Paredes également, en marge d'un match entre Montpellier et le PSG. Le désormais joueur du FC Nantes avait alors lâché concernant le Brésilien : « Que ce soit Neymar ou un autre, peu importe. Il reste un homme et un joueur extraordinaire. Mais il n’a pas besoin de chambrer ses adversaires. Je lui ai reproché son attitude un peu hautaine. Il me tenait à cœur de le lui dire en face ».

« On a pu se chamailler »

Ce mercredi, dans un entretien accordé au Parisien , Andy Delort est revenu sur son clash avec Neymar. Le protégé d'Antoine Kombouaré a alors confié : « On a pu se chamailler, se chambrer, par le passé. Mais tout est clean maintenant. On a fait la paix. C’est un bon mec au fond ».

« Il faut l'apprécier tel qu'il est »