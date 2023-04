PSG : Rupture totale en interne

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu dimanche dernier par l’OL, le PSG traverse une crise dont il ne parvient pas à se sortir. Christophe Galtier est menacé, au contraire de Luis Campos sur qui est basé le projet parisien. Entre les deux hommes, tout n’est plus aussi rose, même si le Portugais n’a pas prévu de lâcher l’entraîneur qu’il a lui-même choisi.

Après l’élimination contre le Real Madrid la saison passée, le PSG a décidé de tout changer. Exit Mauricio Pochettino et Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de nommer Christophe Galtier et Luis Campos pour insuffler un nouvel élan à ce PSG malade. Très vite, le duo qui avait merveilleusement bien fonctionné au LOSC a fait le ménage dans l’effectif et au niveau sportif, la saison a parfaitement démarré. Le premier couac est arrivé lors de la réception de l’AS Monaco. Depuis, le niveau de jeu du PSG pose question.

Campos et Galtier, un duo qui vacille

Les résultats sont restés assez linéaires jusqu’à la Coupe du monde mais depuis, le PSG est en train de couler. Éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France dès les huitièmes de finale, le club de la capitale a totalement déchanté. Liés jusqu’ici, Christophe Galtier et Luis Campos ne seraient plus aussi proches rapporte RMC Sport. Même si le Portugais n’a pas prévu d’abandonner Galtier, l’entraîneur qu’il a choisi, il serait déçu de voir une forme de résignation chez le technicien français. Pour ceux qui l’ont connu à Lille, son management et surtout sa gestion des stars interpellent. « Ça ne lui ressemble pas », soulèvent ses anciens collaborateurs.

A court-terme, Campos n’est pas menacé