Riolo dénonce un problème au PSG avec Mbappé

Arnaud De Kanel

Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG a mis le paquet en lui offrant un salaire mirobolant, le plus gros du club, mais également en lui promettant monts et merveilles. Le statut de la vedette est affirmé depuis ce jour-là et son importance au sein du club n'a cessé de croitre. Une situation qui ne convient pas à Daniel Riolo qui estime que l'attaquant et son entourage ont bien trop de pouvoir.

En prolongeant avec le PSG, Kylian Mbappé a totalement changé de statut. De joueur vedette, l'attaquant aurait désormais les pleins pouvoirs au club selon plusieurs rumeurs. Le meilleur buteur du PSG apparait comme intouchable et ça ne plait pas à Daniel Riolo.

Coup de théâtre, le choix surprise du PSG https://t.co/uGnOXywaAU pic.twitter.com/LdDBaipOW2 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

«Ce n’est pas normal qu’un joueur ait autant de pouvoir»

L'éditorialiste ne comprend toujours pas la décision du PSG à propos de Kylian Mbappé. Le club aurait donné beaucoup trop d'influence à son joueur ainsi qu'à son entourage. « Le pouvoir de la famille Mbappé dans le club est démesuré, ce n’est pas normal qu’un joueur ait autant de pouvoir », a-t-il lancé dans l'After Foot sur les ondes de RMC lundi soir. En interne, cela commencerait à agacer également.

Malaise avec Mbappé ?