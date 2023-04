Mbappé a pris une décision fatale au PSG

La rédaction

Si l'on revient un an en arrière, nous étions en plein feuilleton avec la rumeur Kylian Mbappé au Real Madrid. Tout laisser penser que le crack de Bondy allait quitter le club parisien sauf qu'il est finalement resté, après avoir eu des garanties de la part du club. Parmi celles-ci, l'éviction du directeur sportif, Leonardo et la venue de Luis Campos, avec qui le Français entretient de très bons liens. Problème, le mercato du PSG depuis l'arrivée du Portugais a tourné au fiasco...

Lorsque Leonardo était au PSG, le mercato était souvent convaincant. Lors de son premier passage en tant que directeur sportif, entre 2011 et 2013, le Brésilien a notamment fait venir Javier Pastore, Maxwell, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Ezequiel Lavezzi et Thiago Silva. Puis en 2021, il est à l'initiative des arrivées de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Georgino Wijnaldum, Sergio Ramos et Achraf Hakimi. Kylian Mbappé avait également discuté avec lui pour signer sa prolongation de contrat. Mais le Français souhaitait s'en débarrasser et n'a pas eu le nez creux.

Kylian Mbappé prend une décision...

Alors qu'il avait discuté avec lui toute l'année pour prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé était parvenu à avoir des garanties. En prolongeant, Kylian Mbappé a donc participé à l'éviction de Leonardo, le même jour que l'annonce de sa prolongation. S'il a fait ça, c'est parce qu'il voulait faire venir Luis Campos à la place de Leonardo, qu'il connaît bien pour l'avoir côtoyé à l'AS Monaco et avec qui lui et sa famille s'entendent très bien.

...qui n'est pas forcément la meilleure

Mais ce choix de Kylian Mbappé n'a pas porté ses fruits puisque le recrutement du PSG n'a pas été tant fructueux que ça. Les recrues estivales n'apportent pas assez et cet hiver le PSG n'a fait aucune recrue, alors que Christophe Galtier en attendait.