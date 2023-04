C'est la crise au PSG, les coupables sont désignés

Amadou Diawara

Lors de ses deux derniers matchs au Parc des Princes, le PSG s'est incliné sans inscrire le moindre but. Une première sous l'ère QSI. Et si le technicien parisien serait pointé du doigt ces dernières semaines, il ne serait pas le principal responsable des mauvais résultats actuels du club parisien. En effet, certains joueurs seraient moins investis à l'entrainement depuis l'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern.

Arrivé au PSG à la fin du dernière exercice, Christophe Galtier a réalisé une très bonne première partie de saison à Paris, avec aucune défaite à son actif. Toutefois, la donne a complètement changé après la Coupe du Monde. En effet, le PSG est éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions et a essuyé huit revers au total depuis le début de l'année 2023. Pire, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a enchainé deux défaites consécutives à domicile sans inscrire le moindre but. Une première depuis le rachat de QSI.

Des séances d'entrainements perfectibles

Alors que le PSG n'y est plus, Christophe Galtier n'est pas menacé actuellement, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le technicien français le sera sûrement si son équipe ne remporte pas la Ligue 1. Et pourtant, Christophe Galtier ne serait pas le principal responsable de la mauvaise série actuelle du PSG.

Des joueurs moins investis au PSG