C'est la crise, un surprenant clash éclate au PSG

S’il a affirmé qu’il était toujours motivé afin d’aider le PSG à remporter son onzième titre de champion de France, Christophe Galtier est plus que jamais menacé. L’ancien entraîneur du LOSC ne ferait plus l’unanimité en interne et même sa relation avec Luis Campos se serait fortement détériorée ces dernières semaines.

« Suis-je résigné ? Non. Vais-je me battre ? Oui. Je vais me battre, jusqu’au bout pour aller chercher ce titre. Il faudra évidemment avoir un autre comportement . » Après la défaite du PSG face à l’OL dimanche soir (0-1), Christophe Galtier a tenté de rassurer sur son état d’esprit.

Galtier ne fait plus l’unanimité

La position de Christophe Galtier est déjà fragilisée depuis plusieurs semaines, mais la défaite contre l’OL, la huitième depuis le début de l’année 2023, pourrait être celle de trop. D’après Le Parisien , l’entraîneur français ne ferait plus l’unanimité en interne. Pire, sa relation avec Luis Campos, qui était à l’origine de sa venue sur le banc du PSG, se serait fortement détériorée.

Rien ne va plus entre Galtier et Campos