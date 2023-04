PSG : Un immense projet du Qatar sur le point de tomber à l’eau ?

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, le Qatar a un nouveau projet bien loin du PSG. En effet, le Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani lorgne sur Manchester United et a déjà transmis plusieurs offres pour racheter le club. Mais alors que la confiance était de mise dans ce dossier, le gouvernement britannique pourrait tout faire capoter.

Le Qatar est passé à l'action pour racheter Manchester United. Onze ans après le PSG, le pays pétrolier veut étendre son développement dans le monde du football. La dernière offre en date avoisinerait les 5,7Md€ et elle ferait régner l'optimisme dans le camp Qatari. Malgré tout, un antécédent non-négligeable pourrait causer du tort au Qatar.

Mbappé à Manchester United, pourquoi c’est possible https://t.co/Ttj5661cdc pic.twitter.com/kDN8X7vF7n — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Le passé refait surface

Ce mardi, Bloomberg rapporte que certains membres du gouvernement britannique auraient fait part de leurs inquiétudes en privé au sujet d'un potentiel rachat de Manchester United par le Qatar. Et pour cause, la Qatar Islamic Bank a eu des défaillances dans son antenne britannique par le passée et elle est dirigée depuis 2006 par le Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, l'homme qui souhaite acquérir le club mancunien. QIB avait même écopé d'une amende de 1,6M€ en 2016 par la Banque d’Angleterre en raison d’une « violation des exigences en matière de capital », comme le rapporte RMC Sport .

Le gouvernement britannique à l'affut