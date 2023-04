L’OM doit prendre une décision radicale, le PSG est prévenu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le PSG traverse une crise de résultats, l’OM n’en profite pas réellement et reste à six points du club de la capitale en Ligue 1. Par conséquent, Éric Di Meco espère qu’Igor Tudor va arrêter tous ces changements, d’autant plus que le RC Lens et l’AS Monaco reviennent très forts.

Lors des derniers matches, l'OM a semblé emprunté sur le plan physique. Par conséquent, en concédant notamment le nul face à Montpellier (1-1), les Marseillais ratent à la fois l'opportunité de revenir sur le PSG et distancer ses leurs poursuivants à savoir le RC Lens et l'AS Monaco qui reviennent fort. Eric Di Meco se montre ainsi inquiet et demande à Igor Tudor de ne plus faire de rotation.

«Il ne peut pas se le permettre»

« Bien sûr que Tudor a des responsabilité parce qu'on l'a vu ces derniers temps faire des dingueries de composition d'équipe. Face à Montpellier, il a des mecs qui reviennent de sélection comme Chancel Mbemba, qui a fait deux matchs pleins dans les dix jours. Cengiz Under aussi donc il les a mis un peu au frais. Tudor a senti qu'il pouvait un peu se le permettre. Moi, je pense qu'il ne peut pas se le permettre », lance l’ex défenseur de l’OM au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Les tauliers, il faut qu'ils soient sur le terrain»