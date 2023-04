Le PSG fonce vers un fiasco, il se lâche totalement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Deux semaines après la défaite contre le Stade Rennais, le PSG s’est encore incliné à domicile contre l’OL. Un revers qui relance la course au titre puisque l’OM et le RC Lens n’ont que six points de retard. Même si Alain Giresse pense que Paris sera champion, il s’inquiète pour Paris qui est loin de son meilleur niveau.

C’est une défaite de plus qui fait mal à toutes les têtes. Le PSG, encore une fois sans inspiration, s’est incliné à domicile contre l’OL et ne parvient pas à sortir de cette spirale négative. A tel point que le RC Lens et l’OM peuvent se mettre à croire à une folle remontée pour le titre de champion de France car Paris n’a que six points d’avance. Pour Alain Giresse, qui a brièvement entraîné le PSG, cela devrait tout de même être juste.

«Si Paris n’est pas champion, ça serait à désespérer de tout !»

« L’OM ne réglera pas ses problèmes à domicile d’ici la fin de saison (7e bilan de L1), tandis que Lens, malgré un parcours remarquable et une vraie philosophie de jeu, n’écrase pas tout. Il faudrait qu’ils possèdent un rythme de croisière très élevé sur la fin du Championnat… C’est pour ça que je pense que ça va passer pour Paris. Mais il n’y aura pas un immeuble entre le premier et le second, ça ne se jouera à pas grand-chose. Si Paris n’est pas champion, ça serait à désespérer de tout ! » , reconnaît l’ancien international français pour Le Parisien .

«Ce n’est pas réjouissant, ni rassurant»