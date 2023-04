PSG : Clash confirmé avec Neymar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir avec le PSG, Neymar est toujours un joueur de Ligue 1, championnat dans lequel il ne s’est pas fait que des amis. Andy Delort, le buteur algérien du FC Nantes, revient d’ailleurs sur ses accrochages passés avec la star brésilienne du PSG.

Recruté par le PSG dans le cadre d’un transfert record de 222M€ en 2017, Neymar évolue donc en Ligue 1 depuis maintenant près de six ans. Une longue période au cours de laquelle le Brésilien a pu montrer du bon et du moins bon dans ses performances, mais également dans son comportement. En effet, il lui est régulièrement arrivé de s’accrocher avec des adversaires, comme en témoigne cette sortie médiatique d’Andy Delort dans les colonnes du Parisien qui confirme avoir eu des clashs avec Neymar.

Il s'éloigne du PSG, Neymar va enrager https://t.co/nh7E3XxMvw pic.twitter.com/adGjTW7o9q — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

« On a pu se chamailler… »

« On a pu se chamailler, se chambrer, par le passé. Mais tout est clean maintenant. On a fait la paix. C’est un bon mec au fond. J’adore le joueur. Avec lui, il peut se produire quelque chose à tout moment. Tu le sens. Sur un dribble, une fulgurance, il a ce don de changer le cours d’un match et de faire se lever un stade. Ronaldinho était pareil dans les années 2000. Les gens paient leur place pour voir un tel talent », confie le buteur algérien du FC Nantes, qui a doit fait la paix avec le numéro 10 du PSG.

« L’apprécier tel qu’il est »