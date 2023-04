«On écoute les vedettes, les DJ», révélations hallucinantes sur le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le PSG éprouve d'énormes difficultés sur le plan sportif, les coupables sont recherchés. Et pour Daniel Riolo, les désagréments rencontrés par le club parisien proviennent, principalement, du management, et notamment du manque d'autorité de la part de Nasser Al-Khelaïfi. Il dénonce, également, un copinage, qui pollue la formation française.

Qu'arrive-t-il au PSG ? Depuis le début de l'année 2023, le club parisien s'enfonce dans la médiocrité, notamment en championnat. Face à l'OL dimanche soir (0-1), les hommes de Christophe Galtier ont concédé leur huitième défaite de l'année, « c’est beaucoup trop » selon les dires de l'entraîneur parisien, déjà sur la sellette. Mais selon Daniel Riolo, les responsabilités sont partagées au PSG.

Le PSG contacte un entraîneur, la folle proposition est révélée https://t.co/u8gDPMXdug pic.twitter.com/cZ1ZgnOogm — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

« Tout le monde sait que le problème vient du management »

Lors de l'émission Les Réservistes, Daniel Riolo a évoqué un problème plus profond au sein du PSG et pointé du doigt le comportement de Nasser Al-Khelaïfi, le président du club. « Tout le monde sait que le problème vient du management (…) Évidemment que ça vient de Nasser, il a 10 000 casquettes. Le club n’est pas tenu, il n’y a pas de hiérarchie. Blanc, Tuchel l’ont dit. En off, ça fait des années que tout le monde le sait, que tout le monde parle et que ça remonte à nous » a-t-il déclaré.

Un copinage au PSG dénoncé