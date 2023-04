Mbappé clashe le PSG, l’incroyable manœuvre pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouvel épisode dans la piètre saison du PSG. Alors que le club a lancé sa campagne de réabonnements pour le prochain exercice en mettant en avant Kylian Mbappé, ce dernier a publiquement critiqué cette communication, estimant ne pas être « en accord avec cette vidéo publiée ». Un moyen, d’après la presse espagnole, de préparer son départ.

Pas un jour ne passe sans que le PSG ne fasse parler de lui. Alors que le club de la capitale a sans doute hâte de terminer cette saison éprouvante, marquée par les polémiques et les prestations décevantes, la campagne de réabonnement a été lancée, avec comme tête de gondole Kylian Mbappé. Ce dernier apparaît seul au Parc des Princes dans un clip publié par le PSG, prononçant un message rendant hommage aux supporters.« L’ambiance, le terrain, l’atmosphère… Le Parc des Princes enveloppe beaucoup de choses, c’est le 12e homme, c’est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles , confie Kylian Mbappé dans la vidéo. Être Parisien, c’est être fier, de ce que l’on est, de ce que l’on représente, fier d’être ambitieux, de vouloir faire des choses, une envie de gagner, toujours se surpasser et ne jamais oublier d’où on vient. » Une communication loin d’être anodine au moment où le désamour grandit entre les supporters du PSG et l’équipe de Christophe Galtier, de quoi faire grincer des dents Kylian Mbappé.

« Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain »

Dans un message lunaire publié sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé s’en est en effet pris au PSG, critiquant la campagne de réabonnements dévoilée par le club. « Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club , peste Kylian Mbappé . Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain. » A l’image de sa sortie cinglante contre Noël Le Graët pour défendre Zinedine Zidane en début d’année, Kylian Mbappé fait grand bruit avec cette charge contre son club qui fait déjà le tour du monde.

🚨OJO a la INFORMACIÓN de @EduAguirre7 tras la carta de Mbappé🚨🔥"Ha empezado a jugar sus cartas para salir este verano".💥"Lo que está claro es que no estará en el PSG en verano de 2024". pic.twitter.com/ytd1xPFnhZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 6, 2023

Le départ de Mbappé inéluctable