Mbappé, Messi, Neymar… La révolution est confirmée, le PSG l’annonce

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a décrété la fin du « bling-bling » au PSG l’été dernier, la fin de contrat de Lionel Messi pourrait permettre au club de la capitale d’entamer le nouveau chapitre promis par son président. Un indice de taille vient d’ailleurs confirmer cette tendance, avec le lancement de la campagne de réabonnement pour la saison à venir qui fait déjà grand bruit...

L’été dernier, Nasser Al-Khelaïfi annonçait la fin du « bling-bling » au PSG après la nouvelle désillusion européenne, survenue contre le Real Madrid. Cependant, rien n’a vraiment changé au PSG malgré l’arrivée de Luis Campos et Christophe Galtier, avec une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Lionel Messi et Neymar sont restés, et l’équipe est encore apparue déséquilibrée. Mais l’heure du changement est peut-être arrivée.

Ca sent la fin pour Messi

Alors que la prolongation de Lionel Messi était dans les tuyaux jusqu’à ces dernières semaines, l’heure est désormais au départ pour l’Argentin. Un moyen pour le PSG d’alléger sa masse salariale et de disposer d’une marge de manœuvre plus importante dans un mercato qui s’annonce crucial. La direction souhaite en effet construire la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé, et viserait principalement de jeunes joueurs français. Outre le septuple Ballon d’Or, le départ de Neymar serait également vu d’un bon œil en interne, mais celui-ci est bien plus difficile à boucler.

L’indice est clair : Kylian Mbappé est le centre du projet PSG ❤️💙 pic.twitter.com/9DYe9cpkBC — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) April 6, 2023

La fin du « bling-bling » prend forme

Sans le « bling-bling » et en misant davantage sur le vivier de talents provenant d’Île-de-France, le PSG « veut opérer une complète transformation culturelle », autour notamment de Kylian Mbappé comme l’expliquait dernièrement un proche de la direction à La Provence . « Laisser partir Messi serait la continuation de ce changement culturel, mais les supporters vont devoir s’adapter car on ne peut pas avoir les deux. Si vous optez pour la jeunesse, cela signifie que les résultats ne seront pas automatiques. Il faudra qu’ils soient patients », ajoutait-il. Preuve de cette révolution se mettant en place, le lancement d’une campagne de réabonnement pour la saison prochaine qui veut dire beaucoup, au point de faire polémique.

Mbappé, plus que jamais tête de gondole du PSG