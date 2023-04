Le PSG cible un crack pour sa révolution

Thomas Bourseau

L’un des gros chantiers du PSG pour son mercato estival semble être l’axe central de sa défense. Milan Skriniar est attendu et Rafa Marin pourrait rejoindre le Slovaque au PSG. Explications.

Les semaines se suivent et commencent à se ressembler au PSG. En effet, après les désillusions en coupes, que ce soit en Ligue des champions ou en Coupe de France, le Paris Saint-Germain a récemment essuyé plusieurs revers en Ligue 1 dont deux lors de ses deux dernières sorties qui se sont déroulées au Parc des princes face au Stade Rennais (2-0) et face à l’OL (1-0). De quoi pousser le PSG à d’ores et déjà préparer son mercato estival et notamment pour le renforcement du secteur défensif.

Le PSG veut redessiner sa défense centrale avec Milan Skriniar et… Rafa Marin ?

Outre la très probable venue de Milan Skriniar libre de tout contrat en provenance de l’Inter, le PSG se doit de recruter un autre défenseur alors que l’incertitude plane sur les conditions du retour de Presnel Kimpembe à l’automne prochain, lui qui s’est rompu le tendon d’Achille. Selon CulturePSG , le Paris Saint-Germain aurait à cœur de recruter un jeune défenseur central pour le bien de la concurrence en plus de Skriniar. Et l’heureux élu pourrait être Rafa Marin.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Réunion à Paris pour Rafa Marin, la concurrence frappe déjà à la porte