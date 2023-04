Surprise au mercato, énorme soulagement pour l'ASSE ?

Thibault Morlain

Où jouera Jean-Philippe Krasso la saison prochaine ? Aujourd'hui à l'ASSE, l'attaquant stéphanois est en fin de contrat et est très courtisé. Pour les Verts, le perdre serait un coup dur. L'ASSE chercherait donc à prolonger Krasso et malgré un premier refus du joueur de Laurent Batlles, la porte resterait encore ouverte.

Si l'ASSE réussit à se maintenir en Ligue 2, elle peut notamment remercier Jean-Philippe Krasso. Empilant les buts, l'attaquant rend de très gros services aux Verts cette saison. Des performances qui font de Krasso un joueur courtisé, d'autant plus qu'il est en fin de contrat dans le Forez. L'avenir du Stéphanois est ainsi un gros dossier du moment.

Krasso dit non à l'ASSE

Courtisé, Jean-Philippe Krasso aurait refusé une offre de prolongation à l'ASSE selon les informations de But Football Club . Malgré la promesse de devenir le deuxième salaire du club, l'attaquant des Verts aurait donc dit non à sa direction, réclamant plus pour son salaire. Mais voilà que rien ne serait perdu pour l'ASSE...

Il pourrait finir par dire oui

A en croire le média français, malgré ce non de Jean-Philippe Krasso, une prolongation à l'ASSE serait bel et bien encore possible. En effet, alors qu'il vient d'être papa, le joueur de Laurent Batlles se sentirait bien dans le Forez. Ainsi, ayant la CAN 2024 comme objectif, Krasso pourrait se laisser tenter par un nouveau contrat à courte durée.