Un crack de l’ASSE affole le mercato

Après avoir battu Niort ce samedi (2-0), lanterne rouge de Ligue 2, l’ASSE s’est donnée un peu d’air au classement. S’ils ne sont pas encore sortis d’affaire, les Verts commencent à dessiner l’effectif de la saison prochaine. Dans cette optique, ils ont sécurisé l’avenir d’un jeune talent du centre de formation, Mathis Amougou (17 ans), qui a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne.

12e de Ligue 2 avec 36 points, l’ASSE n’a pas encore assuré son maintien, mais a fait une très bonne opération le week-end dernier. Alors qu’ils recevaient la lanterne rouge, Niort, les Verts se sont imposés (2-0) grâce à un doublé d’Ibrahima Wadji. Avec cinq points d’avance sur le premier relégable, les hommes de Laurent Batlles se sont donnés un peu d’air au classement. Ce qui permet de préparer de manière plus sereine la prochaine saison à venir.

Premier contrat professionnel pour Amougou

Dans cette optique, l’AS Saint-Etienne devrait perdre Jean-Philippe Krasso, auteur de 14 buts et 8 passes décisives cette saison, mais qui arrive au terme de son contrat en juin prochain. Les Verts risquent d’avoir du mal à conserver leur attaquant âgé de 25 ans. Comme l’indiquait But Football Club , ils pourraient alors essayer de recruter Adrian Grbic (25 ans) pour lui succéder, prêté par Lorient à Valenciennes, avec qui il a marqué 7 buts en championnat.

Des gros clubs européens sur le coup