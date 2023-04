PSG : Vers un incroyable coup de tonnerre pour Lionel Messi ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi serait susceptible de céder aux appels du FC Barcelone à en croire les informations circulant dans la presse. L’attaquant du PSG arrive au terme de son bail, mais il se pourrait que ce soit l’Inter Miami qui finisse par rafler la mise. Explications.

Lionel Messi est-il prêt à surprendre son monde, y compris ses proches ? Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, et bien que le10sport.com vous ait affirmé que des discussions avaient lieu le 18 février dernier pour une prolongation, il semblerait que Messi se rapproche de plus en plus d’un départ par le biais de son statut d’agent libre. C’est du moins ce que son clan a affirmé à The Athletic ces derniers temps, prenant chaque option en considération désormais, dont un retour au FC Barcelone.

La «MNM» bientôt démantelée ?

RMC Sport a dernièrement fait savoir que les hauts décideurs du PSG souhaiteraient démanteler la « MNM ». Si tout se passait comme prévu, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ne devraient plus être tous les trois présents au PSG la saison prochaine. En parallèle, le média a dévoilé la semaine dernière que Victor Osimhen était la priorité du PSG pour renforcer le secteur offensif du club. Et de son côté, Messi pourrait répondre aux appels du pied non pas du FC Barcelone, mais de l’Inter Miami.

Messi lâche un terrible aveu en plein match, il vit un calvaire au PSG https://t.co/my3adackXS pic.twitter.com/Ee0ZNE5TOH — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

«À mon avis, Messi va aller dans la chaleur, à Miami»