L’ASSE prépare un gros transfert

Meilleur buteur de Ligue 2 avec 14 réalisations, Jean-Philippe Krasso réalise une magnifique saison avec l'ASSE. Mais ce sera probablement la dernière. En fin de contrat, il devrait quitter les Verts qui scrutent d'ailleurs le marché pour lui trouver un remplaçant et auraient ré-activé une ancienne piste.

Bien que le maintien en Ligue 2 ne soit pas encore assuré, l'ASSE est tout de même en bien meilleure posture qu'il y a deux mois. Par conséquent, les Verts peuvent préparer la saison prochaine de façon plus sereine avec notamment l'objectif de dénicher un nouvel avant-centre.

L'ASSE évite une catastrophe à 1M€ https://t.co/J9JmB0npEP pic.twitter.com/7SU0sB2aOC — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Krasso sur le départ, Charbonnier blessé

Et pour cause, Gaëtan Charbonnier, arrivé cet hiver, s'est gravement blessé et ne devrait pas être disponible en début de saison prochaine, mais surtout, Jean-Philippe Krasso est en fin de contrat. Le meilleur buteur de Ligue 2 avec 14 réalisations devraient ainsi laisser un grand vide chez les Verts.

Grbic toujours dans le viseur de l'ASSE ?