L’ASSE passe proche de la catastrophe, il fait une annonce

Alors que l'ASSE a connu une première partie de saison catastrophique, au point d'être lanterne rouge de Ligue 2, Laurent Batlles a été sérieusement menacé. Mais le technicien a réussi à redresser la barre et revient sur ces moments de doute à la tête des Verts.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE avait à cœur de tout tenter pour remonter le plus vite possible. Mais à l'issue de la première partie de saison, l'objectif initial s'est transformé en mission maintien pour les Verts qui veulent éviter la relégation en National. Une situation qui aurait pu être fatale à Laurent Batlles.

L'ASSE évite une catastrophe à 1M€ https://t.co/J9JmB0npEP pic.twitter.com/7SU0sB2aOC — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Batlles passé proche du licenciement

Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, après la défaite contre Bastia (0-2), l'ASSE avait fixé un ultimatum à Laurent Batlles qui, en cas de défaite contre Annecy, aurait été démis de ses fonctions. les Verts se sont finalement imposés (3-2) et ont enchaîné sept matches sans défaite, ce qui soulage le coach stéphanois qui est revenu sur cette période d'incertitude concernant son avenir.

«Je l'ai pris en essayant d'être le plus positif possible»