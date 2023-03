Le PSG a commis «une énorme erreur» sur le mercato

Arnaud De Kanel

A l'été 2021, le PSG voyait une sacrée opportunité se présenter à lui sur le mercato. Libre de tout contrat et élu meilleur joueur de l'EURO 2021, Gianluigi Donnarumma rejoignait le club de la capitale. Mais depuis son arrivée, le portier italien fait débat. Fabien Barthez a d'ailleurs remis une pièce dans la machine.

Etincelant par moment, totalement absent des fois comme face au Real Madrid la saison passée, Gianluigi Donnarumma ne fait pas l'unanimité depuis sa signature au PSG. En misant sur lui alors que Keylor Navas était encore au club, le Qatar s'est planté selon Fabien Barthez. Pour lui, le PSG aurait mieux fait de recruter un gardien plus petit de taille.

«Donnarumma ne fait pas une année exceptionnelle au PSG»

« L'essentiel chez un gardien est d'amener de la confiance et de l'efficacité. Prenez Anthony Lopes. Il mesure 1,84 m, mais, sans lui, Lyon jouerait le maintien. A contrario, Donnarumma fait près de 2 m et ne fait pas une année exceptionnelle au PSG. Son but encaissé contre le Bayern à l'aller illustre les qualités et les défauts d'un gardien de sa taille. Sur le but de Coman, le problème ne vient pas de son temps de réaction, mais de sa technique. Elle n'a pas été la bonne. Il aurait dû mettre le pied au lieu de vouloir sortir le ballon avec la main. Un gardien plus petit, avec davantage d'instinct et de technique, aurait pu l'arrêter », a déclaré Fabien Barthez dans les colonnes du Parisien , avant de poursuivre.

«Laissons la chance au talent»