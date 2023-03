Mbappé, Messi, Guendouzi… Toutes les infos mercato du 31 mars

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé vers le Real Madrid en 2024 ?

C'est la bombe du jour dans la presse espagnole : Kylian Mbappé pourrait prendre la direction du Real Madrid au terme de son contrat avec le PSG, à l'été 2024. Selon les révélations du quotidien AS , le club merengue a fait savoir à l'attaquant français qu'il envisageait toujours de le faire venir et souhaite attendre cette échéance afin de ne pas avoir à négocier avec le PSG. De son côté, Mbappé serait très ouvert à cette idée, et aurait déjà affiché son souhait de débarquer au Real sans activer la prolongation de contrat dont il dispose en option au PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Messi a recalé le PSG pour une prolongation

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi semble plus que jamais se diriger vers un départ libre. El Chiringuito annonce que l'attaquant argentin aurait repoussé la dernière offre écrite formulée par la direction du PSG, et s'interroge fortement sur la suite du projet. De plus, son père se serait récemment entretenu avec Joan Laporta, le président du FC Barcelone, et les joueurs du club catalan font également le forcing en coulisses afin de convaincre Messi de revenir au Camp Nou.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Riolo confirme le départ de Guendouzi

Jeudi soir, dans l'After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo a confirmé la tendance d'un transfert en fin de saison pour Mattéo Guendouzi à l'OM : « Guendouzi est le joueur dont on a le plus parlé pour un départ, car sa valeur marchande a le plus augmenté suite à son début de saison. Il va partir à la fin de cette saison. On s’en doutait et on l’a annoncé assez vite cette année », assure l'éditorialiste.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG garde un oeil sur Saliba