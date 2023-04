Mercato : Le PSG prépare du lourd, il a des gros doutes

Axel Cornic

Le mercato estival débute dans plusieurs mois et le Paris Saint-Germain semble déjà avoir plusieurs pistes pour se renforcer après l’énième échec en Ligue des Champions. C’est notamment le cas en attaque avec Victor Osimhen, qui cartonne cette saison sous les couleurs du Napoli et qui connaît très bien Luis Campos ainsi que Christophe Galtier, qu’il a croisé au LOSC.

On va peut-être assister aux derniers matchs de la MNM, l’un des trio offensif les plus bling-bling de la planète football. Lionel Messi est en effet en foin de contrat et un départ du PSG est annoncé, tandis que Neymar semble toujours être indésirable, avec Kylian Mbappé qui est donc le seul intouchable.

Osimhen, priorité du PSG en attaque ?

Pour pallier le départ de Messi ou de Neymar, le PSG semble déjà travailler sur plusieurs pistes et selon RMC Sport , la grande priorité en attaque ne serait autre que Victor Osimhen. Ce dernier est bien connu de Luis Campos, qui l’avait recruté en 2019 au LOSC et qui aimerait donc le retrouver du côté de Paris.

« Cette réflexion, c’est de la facilité »