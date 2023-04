PSG : Galtier peut trembler, le Qatar a choisi son successeur

Axel Cornic

Avec l’échec en Ligue des Champions et la deuxième partie de saison très compliquée du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier semble déjà être en danger. Arrivé il y a moins d’un an, l’ancien du LOSC et de l’OGC Nice pourrait être remercié par les propriétaires du club, qui auraient déjà trouvé son successeur.

Il devait être l’homme capable de guider le nouveau projet du PSG aux côtés de Luis Campos, mais pour le moment Christophe Galtier n’a pas vraiment convaincu. Ainsi, un départ est déjà évoqué et du côté de Doha on travaillerait sur sa succession avec un jeune entraîneur allemand.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Le PSG fonce sur Nagelsmann

Ce jeudi, Sport Mediaset confirme en effet un premier contact entre le PSG et Julian Nagelsmann, qui a battu l’équipe de Christophe Galtier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich… avant de se faire virer ! Le média italien assure d’ailleurs que le technicien de 35 ans serait la grande priorité des propriétaires du PSG.

Thiago Motta, la solution italienne

Il n’est toutefois pas le seul nom évoqué ces derniers jours, puisqu’en Italie on parle notamment d’un retour de Thiago Motta au PSG. Joueur puis entraîneur des équipes jeunes du club parisien, l’ancien milieu de terrain réalise de très belles choses avec Bologna et si ses dirigeants souhaiteraient le prolonger, l’appel du PSG pourrait bien le pousser à quitter la Serie A.