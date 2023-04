PSG : Messi furieux contre les supporters ?

Axel Cornic

Quelque chose semble s’être définitivement rompu entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. En fin de contrat, l’Argentin pourrait en effet partir moins de deux ans avant son arrivée, puisque les négociations autour de sa prolongations seraient vraisemblablement tombées à l’eau. Il faut dire que Messi ne semble plus vraiment être le bienvenu du côté du Parc des Princes…

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, Lionel Messi n’a jamais semblé faire l’unanimité au sein du PSG et dans seulement quelques semaines, il pourrait claquer la porte. L’Équipe ainsi que RMC Sport , ont en effet annoncé que les deux parties n’auraient toujours pas trouvé de terrain d’entente pour une prolongation de contrat et cela devrait donc se solder par un départ.

Il s'éloigne du PSG, Neymar va enrager https://t.co/nh7E3XxMvw pic.twitter.com/adGjTW7o9q — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Messi énervé par les sifflets du Parc des Princes

Ces informations coïncident avec un véritable désamour du public parisien pour Lionel Messi, en témoignent les récents sifflets du Parc des Princes. Ce n’est pas la première fois que ça arrive et Il Corriere della Sera assure que l’Argentin commencerait à être extrêmement agacé. Il ne comprendrait notamment pourquoi il doit être désigné comme seul coupable d’un PSG qui sombré collectivement face au Bayern Munich, en Ligue des Champions.

Des grosses tensions en interne ?