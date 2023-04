Incroyable, il annonce le départ de Messi en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble plus que jamais se diriger vers un départ du PSG à l'issue de la saison. Il faut dire que depuis son retour de la Coupe du monde, l'Argentin enchaîne les prestations décevantes. Et pour Jérôme Rothen, le départ de La Pulga serait une excellente nouvelle pour le PSG.

L'avenir de Lionel Messi fait grandement parler. Et pour cause, alors que sa prolongation semblait actée, tout est relancé au PSG et désormais, un départ semble inévitable alors que son contrat s'achève le 30 juin prochain. Et Jérôme Rothen confirme la tendance, se montrant même plutôt satisfait de cette issue pour le PSG.

«Bon vent, bon vent Leo»

« Bien sûr c’est une bonne nouvelle pour tout le monde. Il ne faut surtout pas de retournement de la situation. Bon vent, bon vent Leo! Voilà! Tu n’auras pas représenté comme il fallait le maillot du Paris Saint-Germain. Mais après tu resteras dans l’histoire du football dans tous les cas. Je lui souhaite, j’ai cru lire cela, que Barcelone avait envie de le récupérer. Je lui souhaite de finir là-bas. De tout façon il est amoureux de cette ville, il est amoureux de ce club. Il ne s’en est jamais caché et dès qu’il a deux jours de repos il se barre à Barcelone…au moins il sera sur place et puis il fera des efforts. Après financièrement il n’aura pas le contrat de sa vie parce que c’est sûr qu’il faudra faire des concessions. Je pense que quand tu arrives au niveau de Lionel Messi, ces concessions tu es capables de les faire au niveau financier », lance-t-il au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Tu ne peux pas faire un match comme celui contre Lyon»