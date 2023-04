Zidane, Mourinho… Riolo annonce son chouchou pour entraîner le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG devrait opérer à un changement d’entraîneur au plus tard en fin de saison, Christophe Galtier semble déjà condamné. Et pour assurer sa succession, Daniel Riolo opte davantage en faveur de Thiago Motta que les autres pistes annoncées dans le viseur du Qatar.

Christophe Galtier et le PSG, ça sent la fin ! À en croire les dernières tendances, le technicien français devrait être limogé en fin de saison, au plus tard, de ses fonctions d’entraîneur du club de la capitale, et les spéculations vont bon train afin de savoir qui viendra récupérer le poste au PSG.

Mercato : Rien ne va plus au PSG, c’est la guerre https://t.co/8a2XeW0SLN pic.twitter.com/5Twszm0k92 — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Le PSG s’active pour son entraîneur

De nombreux profils sont évoqués à ce sujet, comme Zinedine Zidane bien sûr, mais également Julian Nagelsmann, José Mourinho ou encore Antonio Conte. Mais pour Daniel Riolo, le PSG aurait surtout intérêt à faire revenir une ancienne figure du projet QSI : Thiago Motta.

« Il doit être dans la liste »