L'ASSE lui offre le pactole, il lâche une réponse fracassante

Au milieu de cette saison compliquée à l'ASSE, Jean-Philippe Krasso réussit à surnager. Le buteur stéphanois réalise de très bonnes performances, mais l'incertitude est totale concernant son avenir. En effet, le protégé de Batlles est en fin de contrat et rien ne dit pour le moment qu'il prolongera. Krasso aurait d'ailleurs lâché une grosse réponse à l'ASSE.

Avec 14 buts et 8 passes décisives en 26 matchs de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso permet pour le moment à l'ASSE de se maintenir. Le buteur stéphanois est précieux pour Laurent Batlles, mais rien ne dit qu'il sera toujours là la saison prochaine. En effet, Krasso est en fin de contrat dans le Forez et forcément, ses performances ne passent pas inaperçues et font de lui un joueur courtisé.

L'ASSE veut garder Krasso

L'ASSE espère toutefois encore conserver Jean-Philippe Krasso. Ainsi, comme le révèle But Football Club ce jeudi, les Verts auraient offert un nouveau contrat à leur attaquant avec à la clé un salaire mensuel brut de 45 000€, soit le deuxième salaire de l'ASSE à égalité avec Anthony Briançon.

Il veut un plus gros salaire

La grosse offre de l'ASSE était donc sur la table mais voilà que Jean-Philippe Krasso aurait tout simplement décliné cette proposition. En effet, l'attaquant stéphanois attendrait beaucoup plus de sa direction étant donné des offres qu'il a ainsi que du salaire offert à Gaëtan Charbonnier.