PSG : L’opération Messi a débuté, l’appel est lancé

Approchant de la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi est attendu avec insistance au FC Barcelone, notamment par les supporters blaugrana. Ces derniers n’ont pas hésité à déclarer leur amour pour l’attaquant argentin lors de la demi-finale de Coupe du Roi, largement remportée mercredi soir par le Real Madrid.

Que va décider Lionel Messi pour son avenir ? Alors que son bail arrive à expiration en fin de saison, l’Argentin est sur le départ du PSG, et ce malgré de longues discussions pour sa prolongation. Ses prestations irrégulières et le désamour avec une partie du Parc des Princes auraient en effet incité les dirigeants parisiens à revoir leur position sur le cas Messi, nostalgique de son côté de la vie en Catalogne.

L’opération Messi a débuté au Barça

Un sentiment partagé par le FC Barcelone, qui ne cache plus son intention de rapatrier son ancienne star. « Oui, nous sommes en contact avec l’entourage de Messi , a récemment affirmé Rafa Yuste, vice-président du club culé. Leo sait à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne en raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici. » De nombreux joueurs du FC Barcelone ont de leur côté affiché leur souhait de voir leur ancien coéquipier retrouver le Camp Nou, et il en est de même du public catalan.

Le public du Camp Nou scande le nom de Messi

Alors que le FC Barcelone recevait le Real Madrid ce mercredi, à l’occasion de la demi-finale retour de Coupe du Roi (0-4), les supporters présents au Camp Nou ont profité de l’occasion pour déclarer leur amour à Lionel Messi, scandant son nom à la 10e minute. Ce qui n’échappera pas au champion du monde argentin, qui ne dispose pas du tout de la même cote de popularité au Parc des Princes...