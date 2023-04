Le Qatar en rêve pour Mbappé, le PSG s’est déjà planté

Thomas Bourseau

Le PSG observait, comme la plupart des grands noms du football européen, le dossier Erling Braut Haaland de très près. Finalement, le Norvégien a choisi Manchester City et son entourage est revenu sur le succès des Skyblues et l’échec des autres courtisans.

Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du PSG ? C’est du moins le souhait énoncé par Daniel Riolo en mars dernier après l’élimination prématurée du PSG en 1/8ème de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Les propriétaires qataris du PSG aimeraient également frapper fort avec Haaland qui figurerait dans les petits papiers du Real Madrid entre autres malgré le fait qu’il n’ait déposé ses valises à Manchester City qu’au printemps 2022.

«Nous avons discuté avec tout le monde»

Représentante d’Erling Braut Haaland, Rafaela Pimenta s’est livrée mercredi à The Athletic en revenant sur le processus de sélection du club du Norvégien, laissant entendre que le PSG entre autres y a pris part. « Nous avons discuté avec tout le monde, avec de nombreux clubs, jusqu'à ce que le moment soit venu. Nous avons eu des premiers appels avec tout le monde, puis nous avons commencé à échanger individuellement avec chaque club et certains clubs ont compris que ce n'était pas pour eux. Certains clubs comprennent que ce n'est pas pour eux, d'autres que ce n'est pas pour nous ».

