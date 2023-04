Un joueur du PSG «n'a jamais voulu être là», la folle révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre durant l'été 2021, Lionel Messi n'a jamais réellement réussi à s'intégrer au PSG, au point que son départ semble désormais être inévitable. Il faut dire que selon Daniel Riolo, l'Argentin n'a jamais voulu être à Paris où il a débarqué par défaut alors que le FC Barcelone ne pouvait plus payer son salaire.

L'été 2021 aura été particulièrement agité pour Lionel Messi. Vainqueur de la Copa America avec l'Argentine, le septuple Ballon d'Or revenait alors à Barcelone, persuadé qu'il pourrait prolonger son contrat. C'était sans compter sur les finances catastrophiques du club blaugrana . Résultat, le Barça n'a pas pu être conservé et a signé au PSG dans la foulée. A contre-cœur comme l'explique Daniel Riolo.

«Dès janvier, on savait au club qu'on ne voulait plus de Messi»

« Campos sait que celui qui est le plus facile à pousser dehors, c'est Messi puisqu'il est en fin de contrat. Dès janvier, on savait au club qu'on ne voulait plus de Messi, sauf qu'on a fait traîner, notamment avec les conférences de presse de Galtier, ça c'est de la com' ! Rien n'aurait été décidé avant le huitième de finale de Ligue des champions. La folie de le prolonger aurait pu être prise en cas de qualification », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«C'est un joueur qui n'a jamais voulu être là»