L’heure de la révolution a sonné au PSG, Neymar s’en mêle

La rédaction

Faute de remplaçants disponibles possibles, le PSG risque de continuer avec Christophe Galtier dans les prochaines semaines, et après, la sentence pourrait tomber. Neymar devrait militer pour Luis Enrique.

Huit défaites toutes compétitions confondues en quatre petits mois dans ce début d’année 2023. Voici le bilan du PSG qui s’est prématurément fait éliminer en 1/8ème de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France. Lors de ses deux dernières sorties, qui se sont déroulées au Parc des princes, le PSG s’est incliné face au Stade Rennais (2-0) et face à l’OL (1-0).

Le PSG mis sous pression pour l’éventuel successeur de Galtier

De quoi sonner une crise sportive et potentiellement le glas de l’aventure de Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG ? Daniel Riolo estime qu’il faut du changement comme il l’a fait savoir sur les ondes de RMC lundi soir. « Galtier tient bon parce qu’il n’y a pas de remplaçant. D’ailleurs il faut qu’ils fassent attention parce que dans les remplaçants potentiels, des mecs vont se recaser. Si Zidane dit encore non… On sait qu’il y avait une piste Motta. L’Inter va très probablement remplacer Simone Inzaghi et Motta est dans la liste ».

Zidane bourreau de Neymar au PSG, la bombe de la presse espagnole https://t.co/RZrhzBEX0R pic.twitter.com/ezQP7Ixse9 — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

«Neymar s’il reste va mettre la pression pour avoir Luis Enrique»