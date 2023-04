ASSE : À peine parti, il prépare son retour

Arnaud De Kanel

Après la descente de l'ASSE en Ligue 2, Denis Bouanga prenait la décision d'aller voir d'autres horizons. L'attaquant gabonais s'éclate désormais au Los Angeles FC où, en novembre dernier, il y a remporté le titre de MLS. Bien qu'il s'épanouisse dans la cité des anges, il n'est pas contre un retour en Europe prochainement.

A l'instar de Lucas Gourna-Douath et de Romain Hamouma, Denis Bouanga prenait la décision de quitter l'ASSE l'été dernier suite à la relégation en Ligue 2. Le Manceau de naissance connait un changement de vie radical puisqu'il vit désormais à Los Angeles. Malgré tout, l'attaquant gabonais souffre de la distance avec sa famille, ce qui pourrait le forcer à revenir en Europe assez rapidement.

PSG : Messi a tranché pour sa prochaine destination https://t.co/dAIP8Khhjf pic.twitter.com/Cwl2wDqFYd — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Bouanga s'éclate aux USA

Denis Bouanga a été très inspiré en rejoignant le Los Angeles FC l'été dernier. A peine trois mois après son arrivée, il soulevait la MLS au terme d'un match fou (3-3) remporté aux tirs au but. « Le club de Los Angeles me voulait vraiment. J'ai l'habitude de partir dans les équipes qui me veulent vraiment et pas par second choix. Du coup, j'ai fait ce choix d'aller en MLS même si j'avais d'autres opportunités en France et ailleurs », précise-t-il dans Génération After sur les ondes de RMC . Cela a fait du bien au moral d'un joueur forcément touché par la relégation. « Ça restera ancré en moi. J'ai fait partie de ça, d'avoir fait descendre le club. Malheureusement, ça va me suivre toute ma vie. Des fois, j'y pense, je regarde aussi assez souvent les matchs en Ligue 2. J'espère qu'ils vont se sauver et que l'année d'après, ils vont remonter là où ils devraient être », a-t-il ajouté. Loin du marasme stéphanois, son moral flanche parfois car sa famille lui manque. Un retour en Europe dans les prochains mois n'est pas exclu par Denis Bouanga lui même.

Bouanga veut déjà revenir en Europe