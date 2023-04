PSG : Mourinho avec Messi, un incroyable projet se met en place

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Christophe Galtier pourrait être démis de ses fonctions en fin de saison, plusieurs pistes sont déjà évoquées pour prendre sa succession sur le banc du PSG. Le nom de José Mourinho circule notamment, mais le Special One a d’autres options en cas de départ de la Roma. Al Hilal, déjà intéressé par Lionel Messi, lorgnerait ainsi l’ancien technicien du Real Madrid.

Avec la nouvelle défaite du PSG dimanche contre l’OL (0-1), la huitième depuis le début de l’année, Christophe Galtier est un peu plus menacé. Alors que le club de la capitale n’imaginait pas se séparer de son entraîneur avant le début de la trêve internationale comme vous l’avait révélé le10sport.com, sauf cataclysme comme la perte du titre en Ligue 1, la position des dirigeants semble avoir évolué. Il faut dire que le cataclysme en question prend doucement forme, le PSG disposant encore de 6 points d’avance au classement mais n’arrivant pas à sortir de sa spirale négative avant le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice samedi puis la réception du RC Lens le week-end suivant.

Galtier menacé, Mourinho cité

Ainsi, le PSG se pencherait sur la succession de Christophe Galtier, avec plusieurs noms évoqués pour prendre les rênes du club de la capitale la saison prochaine. Parmi les pistes figurerait José Mourinho, actuellement à la tête de l’AS Rome et régulièrement annoncé sur les tablettes du PSG depuis le rachat par le Qatar en 2011. L’avenir du Special One n’est pas encore acté et pourrait être relancé par les offres formulées.

Al Hilal lorgne Messi et Mourinho